Investiture à Ziguinchor : « Nous tendons la main à tous les responsables et leur demandons d’abandonner les clivages politiques, les querelles de couloirs pour élire Amadou Bâ » (Chérif Assane Sagna, pdt CJCC)

C’est finalement le jeune responsable politique membre de Benno qui a osé lever le doigt dans le terrain conquis par Ousmane Sonko. Chérif Assane Sagna, président du collectif des jeunes cadres de la Casamance lors de son meeting d’investiture du candidat de Benno, Amadou Bâ, devant beaucoup de militants s’est adressé à ses aînés de la mouvance.



Il a invité Benoit Sambou, Victorine Ndeye, Doudou Kâ, Angélique Manga, … à réorienter leur hache de guerre vers l’opposition et s’unir pour reconquérir la capitale sud du pays.



« Nous tendons la main à tous les responsables de la coalition à Ziguinchor, leur demandons d’abandonner les clivages politiques et autres guerresde positionnement, pour porter le flambeau et d’élire Amadou Bâ. Nous sommes là pour souder ce qui est dessoudé. J’appelle tous les leaders à inviter la jeunesse à s’unir derrière Amadou Bâ », lance-t-il en direction de ses aînés.

À l’en croire, parlant d’Amadou Bâ, « il nous propose un Sénégal meilleur, parce qu'au-delà de l’émergence, nous visons la performance dans la continuité », dira-t-il.



En tout état de cause il est convaincu que « nous sommes en terrain conquis par l’opposition, mais la tendance va changer. Nous avons tendu la main à la jeunesse pour lui redonner espoir que le réalisable est possible en Casamance. Amadou Bâ, c’est l’acteur, le général des réalisations du président Macky Sall », note le président du mouvement Ziguinchor Sama Yiité Sunu Momel.

Ainsi convaincu il ajoute : « j’ai procédé à l’investiture de notre candidat Amadou Ba ici à Ziguinchor par la jeunesse Casamançaise. Amadou Bâ, c’est le choix du peuple, le candidat qui peut assurer la continuité de la performance. Nous, jeunesse de la Casamance avons espoir en lui », lance gaillardement Chérif Assane Sagna.