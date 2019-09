Interview / Moustapha Der, auteur du livre « Le Guide du Génie Logiciel »

« Le Guide du Génie Logiciel » est un choix pragmatique fondé sur un enseignement réalisé en interaction avec des étudiants depuis plus de 10 ans. C’est un ouvrage qui constitue une œuvre stimulante qui donne envie aux débutants d’aller plus loin et réserve des surprises aux spécialistes de l’informatique, à en croire son auteur, Moustapha Der, un consultant senior, intégrateur en ingénierie informatique. Selon lui, ce livre est un composé de cours et d'exercices corrigés s’adressant aux étudiants, aux autodidactes ou de professionnels de tout horizon souhaitant s’initier à la programmation en C, C++ et Python. Ce livre peut aussi être utile aux enseignants et formateurs. Son auteur, Moustapha Der, enseignant-chercheur dispense des cours dans presque toutes les universités du Sénégal, notamment à l’UCAD et à participé à la mise en place et au déploiement de systèmes d’information en tant que chef de projet.