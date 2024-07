Internet Orange: Des travaux d'extension de la Fibre Optique et Adsl seraient à l'origine des perturbations...

L'on vous signalait des perturbations enregistrées sur le service Internet, Wifi et données mobile de Orange, hier et aujourd'hui. Il semble qu'elle serait liée aux travaux d'extension capacitaires pour les services Fibre optique et ADSL. Des travaux annoncés la nuit entre 23h et 6h du matin mais qui ont impacté toute la journée d'hier.



Dans un communiqué daté du 24 juin 2024, la Sonatel avait annoncé ses travaux à des dates différentes. " Ces améliorations permettront de rendre votre expérience Internet encore plus rapide et agréable. Pour limiter les désagréments, les travaux seront effectués de nuit, entre 23H et 06H. Vous trouverez ci-dessous les dates et zones concernées : 24 au 25 Juin 2024 : Certains clients de la région Dakar 27 au 28 Juin 2024 : Certains clients des régions (Hors Dakar) 01 au 02 Juillet 2024: Certains clients de la région Dakar Nos équipes travaillent sans relâche pour minimiser les interruptions et assurer une reprise rapide du service. Nous sommes convaincus que ces améliorations vous apporteront une meilleure satisfaction", avait indiqué Orange Sénégal dans le document. Le service client reste disponible pour toute assistance durant cette période.