Interdit de sortie du territoire, Mansour Faye scandalisé : « Une décision injuste mais cette autorité va continuer à souffrir… »

L’ex-ministre des transports sous le régime de Macky Sall hausse le ton après avoir été interdit de sortie du territoire national. « Je voudrais informer l’opinion nationale et internationale, que j’ai été injustement interdit d’embarquer dans le vol d’Air France, ce jour lundi 10 mars 2025, à destination de Djeddah via Paris, pour aller faire le « petit pèlerinage » à la Mecque. À ma question sur le refus de ma sortie du territoire, l’agent de police me répondit : « c’est sur instruction de l’Autorité supérieure », a informé Mansour Faye qui s’indigne d’une décision qui, selon lui, n’a aucun sens au regard de sa personne « qui ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ».