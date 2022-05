Interdiction marche And Samm Jikko Yi : l'association compte se réunir à 12 heures pour prendre une décision.

Suite à l'interdiction de la marche de l'Association Pour la préservation des valeurs « And Samm Jikko Yi » qui devait se tenir ce vendredi 13 mai 2022 pour la criminalisation de l'homosexualité, l'arrêt de l'Agenda LGBTet la libération de leur frère cheikh Omar Diagne, les responsables de cette dite association dénoncent la position du préfet de Dakar et comptent se réunir pour prendre une décision concernant la Marche.



Selon toujours eux, le peuple sénégalais est souverain. Dans ce sillage, And Samm Jokkò Yi a son rôle à jouer. C'est pourquoi l'association pour la préservation des valeurs exige aussi la libération de Cheikh Omar Diagne, acteur infatigable de la lutte contre l’homosexualité et qui est actuellement détenu en prison. And Samm Jikko trouve que l'emprisonnement de Cheikh Omar Diagne est tout simplement lié à sa position contre le projet de l'Agenda LGBT qu'elle trouve ignoble.



Selon Oustaz Matar Sarr, l'association pour la préservation des valeurs va prendre une décision concernant la marche dans les heures à venir, exactement à 12 heures...