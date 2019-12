Interdiction de la marche de Ño Lank / Le MEER invite l'État à faire preuve de fermeté.

Suite à la décision du collectif de Ño Lank de maintenir sa manifestation de ce vendredi malgré la décision contraire du préfet de Dakar, le Mouvement des Élèves et des Étudiants Républicains est monté au créneau pour inviter les autorités de l'État à faire preuve de fermeté.



Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, les jeunes Apéristes n'ont pas hésité à préconiser des positions radicales.

" Nous invitons les autorités étatiques à prendre toutes leurs responsabilités face au risque d'affrontements entre l'opposition et des membres de la mouvance présidentielle qui désormais ne comptent plus céder à ces actes de sabotage ".



Abdoulaye Diagne, coordonnateur national de la structure de rappeler que " le Sénégal connaît, depuis quelques moments des rassemblements orchestrés par une opposition en perte de vitesse ; une opposition qui souffre d'un étourdissement né de son incapacité à digérer son revers essuyé lors de la toute dernière élection présidentielle. Marcher malgré l'interdiction préfectorale est une délinquance soutenue et marquée par une réelle volonté de mettre le pays en feu. Nous avons des politiciens qui essaient de profiter de la naïveté de certains de nos concitoyens pour dérouler leur plan de destruction de nos acquis. Dans un contexte d'exploitation en perspective du pétrole et du gaz et où le Sénégal est dans le viseur du reste du monde, aucun débordement visant à plonger le pays et les sénégalais dans le désordre et la confusion ne sera toléré. L'État et ses démembrements prendront toutes les dispositions nécessaires pour faire face à toute éventualité tendant à semer la cacophonie ".



Le MEER de signaler que le Sénégal ne devra laisser aucune brèche s'ouvrir au vu de l'effectivité des menaces terroristes qui frappent aux portes voisines. " Il est absolument inadmissible que se tiennent aussi fréquemment des regroupements élaborés sous des bases diaboliques par une opposition rétrograde qui refuse de voir les belles réalisations du Président Sall et qui tente de saborder la confiance que vouent les bailleurs-investisseurs au pays. Les enjeux sont sérieux et les Sénégalais doivent refuser de suivre des mouvements d'humeur dont le seul but est de freiner cet élan d'émergence socio-économique". Le MEER de conclure :" Nous nous dresserons en boucliers pour la défense des intérêts du peuple et de son Président".