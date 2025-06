Intelligence artificielle et éducation : un levier stratégique pour préparer l’avenir des jeunes.

Le maire Cheikh Bèye, dans une allocution ferme et déterminée, a loué l'organisation du Forum sur l'Orientation (FIO), un événement essentiel mis en place par le Centre Académique de l’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP). En mettant l'accent sur la dimension stratégique de l'intelligence artificielle, Cheikh Bèye a précisé qu'elle n'est pas le produit de l'ingéniosité sénégalaise, mais plutôt le résultat du savoir-faire d'ingénieurs venus des quatre coins du monde. Toutefois, il a souligné l'importance cruciale de s'approprier et de maîtriser cet instrument technologique, dans le but d'aider l'Afrique à rattraper son retard et à ouvrir de nouvelles perspectives à sa jeunesse. « Nous sommes en possession de jeunesse, notre dividende démographique. » « C'est le moment d'agir pour leur fournir les outils de demain », a-t-il affirmé.



Le maire a aussi souligné l'importance primordiale de l'État, des établissements éducatifs et des parents dans cette dynamique. Pour lui, l'intelligence artificielle ne se limite pas à être un outil technologique, elle constitue plutôt un instrument efficace pour combattre le sous-emploi, rehausser l'employabilité et orienter les jeunes vers des domaines clés, y compris les forces paramilitaires. Cheikh Bèye a terminé en exhortant à une prise de conscience collective : « L'IA est déjà présente dans nos téléphones, elle sera prochainement omniprésente dans tous nos secteurs d'activité. » « Il est nécessaire d'initier nos jeunes à cette révolution et de leur fournir les outils pour comprendre le jargon du monde digital. »