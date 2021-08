Instauration des uniformes dans le système éducatif : 4.020.000 tenues seront confectionnées dans la phase de test.

On en sait un plus sur l'instauration des tenues uniformes dans le système éducatif national au Sénégal.



En effet, dans la phase pilote de ce projet qui s'étale sur tois ans, pour cette année 2021-2022, c'est 4.020. 000 tenues qui seront confectionnées pour 2.010. 482 élèves de l'école élémentaire et du cycle préscolaire à raison de deux tenues par élève, a renseigné Saloum Ndiaye, le coordinateur du projet mobilier national au ministère de l'artisanat.



L'objectif majeur de ce projet est de satisfaire les besoins des artisans locaux qui vont directement confectionner les demandes pour chaque région. Les acteurs de ce projet etaient en atelier de partage pour définir les stratégies à tenir pour respecter scrupuleusement les délais...