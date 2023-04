Installation du service géologique national du Sénégal : “Le Sénégal a besoin de mieux connaître ses ressources. C’est dans le code minier.” (Rokhaya S. Diène, DSGN)

Suite à sa nomination en mars dernier, le maire de Médina Wandifa, président du Conseil d'administration (PCA) du Service géologique national du Sénégal au ministère des mines, de la Géologie et son équipe ont été installés officiellement ce 18 avril par le Ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur Omar Sarr.



Après son installation, M. Faty d'annoncer : « C’est une journée très importante et je remercie le chef de l’État et la confiance qu’il a portée sur notre équipe. Nous demandons aux populations sénégalaises de nous accompagner dans ce projet ... »



Prenant la parole à son tour, la directrice dudit service, le docteur Rokhaya Sambe Diène, a insisté sur les missions de ce nouveau service . Selon elle : « Par rapport au service géologique, le Sénégal a besoin de mieux connaître ses ressources. C’est dans le code minier. Ainsi ce service a été créé pour être une sorte d’emplacement où toutes les informations géologiques comme géo-scientifiques sur le Sénégal doivent être étiquetés. Il ne s’agit pas seulement de les stocker, mais il faut aussi les exploiter comme l’a dit le nouveau PCA dans son discours d’ouverture… » Selon toujours Mme Diène, « c’est un conseil qui est très varié car il regroupe plusieurs profils. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc cet établissement peut nouer des partenariats et il peut aussi offrir des services. Vous savez que dans le code, dans les conversations minières, il est prévu que toutes les analyses des sociétés minières puissent être effectuées au Sénégal « , a-t-elle annoncé lors de cette cérémonie qui a réuni plusieurs sommités...