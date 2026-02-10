Dya : le maire Tamsir Guèye procède à l'inauguration du logement de la sage-femme et à la réception d’une ambulance médicalisée

Le maire de la Commune de Dya (Département de Kaolack), Tamsir Guèye, a procédé, ce lundi 9 février 2026, à l’inauguration du logement destiné à la sage-femme du poste de santé de Dya financé par le conseil municipal et à la remise des clés d’une ambulance médicalisée offerte par Enabel d’un montant de plus de 50 millions de FCFA.

Une initiative qui, selon le maire, s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’offre de soins et de l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire des populations de Dya. « Cela renforce les moyens d’actions et d’intervention. Cela améliore le plateau médical. Depuis notre avènement au niveau du Conseil municipal, chaque année, nous nous efforçons pour relever le plateau médical au niveau de la commune de Dya et cela peut être témoigné par les différents ICP et présidents de CDS. Et nous continuerons à les accompagner puisque j’ai souvent l'habitude de dire que la santé a un coût, mais elle n’a pas de prix ».