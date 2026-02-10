FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond »

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a dressé un tableau sombre de la gestion économique du gouvernement.
Selon le coordonnateur Oumar Sarr et Cie, l’incompétence gouvernementale a conduit à une situation catastrophique caractérisée par une dette intérieure abyssale, un acharnement fiscal démesuré et un endettement sans précédent dans la sous-région.
Cette politique financière étouffe les citoyens et paralyse pratiquement tous les secteurs productifs, considère le mouvement. Les travailleurs, même ceux en situation régulière, « ne savent plus où donner de la tête, étant confrontés aux rigueurs du loyer, à la cherté de la vie, à la précarité accrue des emplois ».
Les secteurs stratégiques des mines et du BTP sont plongés dans un marasme désolant, aggravant le chômage et l’appauvrissement des populations. Les agriculteurs sont obligés de brader leurs récoltes pour survivre, dans l’indifférence totale d’un gouvernement cynique dont les promesses démagogiques sont sans lendemain.
Le FDR dénonce particulièrement la remise en cause des bourses d’études. Selon lui, c’est un coup de poignard porté à de jeunes sénégalais et aux acquis des luttes estudiantines. « Le Sénégal traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire où l’immense espoir de changement se transforme en un véritable cauchemar », a conclu le FDR.
