FDR : « Le gouvernement a plongé l’économie dans un gouffre sans fond »

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a dressé un tableau sombre de la gestion économique du gouvernement.



Selon le coordonnateur Oumar Sarr et Cie, l’incompétence gouvernementale a conduit à une situation catastrophique caractérisée par une dette intérieure abyssale, un acharnement fiscal démesuré et un endettement sans précédent dans la sous-région.







Cette politique financière étouffe les citoyens et paralyse pratiquement tous les secteurs productifs, considère le mouvement. Les travailleurs, même ceux en situation régulière, « ne savent plus où donner de la tête, étant confrontés aux rigueurs du loyer, à la cherté de la vie, à la précarité accrue des emplois ».

