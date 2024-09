Installation du nouveau Préfet de Mbour/ "L'intérêt général doit être votre slogan, le courage dans les prises de décisions. " ( Saer Ndao Gouverneur de Thiès)

À l'image des autres localités du Sénégal, le département de Mbour a installé son nouveau préfet.



"Les défis sont nombreux à l'image du département"



Le maire de Mbour prenant la parole pour souhaiter la bienvenue au nouveau préfet a magnifié l'événement tout soulignant que les hommes passent les institutions demeurent... Le maire Cheikh Issa Sall n'a pas manqué de souligner les défis qui l'attendent dans le département de Mbour qui est le troisième département le plus peuplé... Parmi ces défis l'immigration clandestine, l'érosion côtière, le défi de l'emploiyabilité des jeunes pour ne citer que ceux là.. l'accompagnement de la culture particulièrement celle des mandingue,la grande mosquée de Mbour qui avance depuis un certain temps à pas de caméléon, avant d'affirmer sa collaboration indéfectible à l'endroit du nouveau préfet.. Dans ce même sillage le représentant du Président du Conseil départemental de Mbour pour ne pas le nommer Saliou Samb n'a pas manqué de souligner la mission exaltante mais à la fois contraignante d'un préfet. ''Nous nous réjouissons de notre parfaite collaboration pour un département développé. Le choix de Amadou Diop n'est pas un choix fortuit car connaissant la dimension du département de Mbour.



Cependant après le passage des élus le maire et le Président du Conseil départemental c'est au tour de l'administration territoriale par le biais du préfet sortant " Je ne veux être long et d'ailleurs je ne devrait pas .. Je me limeterai à des prières.. Monsieur le préfet toutes mes prières parce-que vous avez été choisi dans un département stratégique. Je prie aussi pour mon Adjoint Amadou Ka qui a toutes les qualités pour devenir un grand administrateur.. " a dit Mamadou Lamine Mané, préfet sortant.



" L'intérêt général doit être votre slogan. Le courage dans les prises de décisions "



Après le préfet sortant le gouverneur de la région de Thiès Saer Ndao a pris la parole pour magnifier l'évènement et rappeler que ce n'est qu'une tradition.. Le gouverneur Saer ndao de souligner les valeurs du préfet sortant qui a su gérer avec tact le département de Mbour.. Vous avez su allier probité et rigueur... Saer Ndao de s'adresser au nouveau préfet.. L'intérêt général doit être votre slogan..tout en lui rappelant les défis qui l'attendent.. Le courage dans la prise de décisions, l'immigration clandestine, le vol de bétail, la sécurité des personnes et des biens ...



J accorderais beaucoup d'intérêt à l'économie et à la sécurité car rien ne se fait dans le désordre. Amadou Diop de dire" Je mesure déjà l'ampleur de la mission... Je m'efforcerai à mériter amplement les missions qui me sont confiées.. En relation avec tous les acteurs, j'accorderais beaucoup d'intérêt à l'économie mais aussi la sécurité car rien ne se fait dans le désordre.. .