Installation des membres du HCCT : Le chef de l’État adoube Aminata Mbengue Ndiaye

Installée pour un deuxième mandat de cinq ans à la tête du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, a reçu un témoignage appuyé de la part du chef de l’État Macky Sall, qui a fait le déplacement ce 7 janvier à Diamniadio pour présider la cérémonie d’installation du HCCT. « En vous nommant pour diriger le Haut Conseil des Collectivités Territoriale, j’ai voulu faire le choix de la confiance inhérente à toute haute fonction, mais également le choix de la compétence et de la maturité politiques. Par votre parcours et votre action publics de longue date, vous incarnez ces qualités qui s’attachent à la conduite des Institutions publiques républicaines. »



Selon le chef de l’État toujours, « L’Etat et la République dont dérive le HCCT restent, en effet, les piliers irremplaçables de la Nation. Quand ces piliers vacillent, ce sont les fondements de la Nation qui tremblent. C’est pourquoi les hommes et les femmes qui incarnent et animent les Institutions doivent toujours garder une posture digne des charges qui leur sont dévolues. C’est une exigence à la fois républicaine et patriotique, surtout en ces temps où le monde entier, pays développés comme pays en développement, se trouve confronté à des défis inédits, toujours plus nombreux et plus complexes. Je compte sur votre sagacité, Madame la Présidente, et avec l’engagement des membres du HCCT, pour relever ensemble ces défis de notre temps et dessiner, avec votre contribution, les contours du Sénégal de demain. Vous avez ma confiance et mon soutien », s’est-il adressé à la présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye.