Installation : La Caisse de dépôt et consignation dote les 28 nouveaux notaires de matériel de bureau.

La chambre des notaires du Sénégal (Cdns), à travers son président Me Aliou Kâ et dans le cadre du partenariat la liant à la Caisse de dépôt et consignation (Cdc), a procédé ce mercredi, à la remise de matériel informatique et bureautique, aux nouveaux notaires assermentés la semaine dernière.



Au total, 28 agents ont bénéficié de ces lots offerts par la CDC par l'entremise de Abdou Diop Faye qui s'est félicité de la collaboration fructueuse entre la chambre des notaires du Sénégal et la caisse des dépôts.



Me Aïssatou Niang Diallo, représentant les nouveaux notaires, est revenue sur l'importance de leur mission qui consiste à élaborer, authentifier et conserver des actes juridiques.



Enfin, le président de la chambre des notaires, Me Alioune Kâ, de renseigner que ladite cérémonie est la matérialisation de la convention de partenariat entre la CDC et la Chambre des notaires signée le 10 janvier 2018. L'entente consiste, entre autres, au soutien financier des notaires et stagiaires, à l'organisation de rencontres scientifiques, etc...