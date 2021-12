Insertion des infirmes : « sur les 600 recensés dans la plateforme de recrutement, 36 ont été enrôlés dans la fonction publique » (ministre Mariama Sarr).

Il n’y a pas de déséquilibre dans le recrutement des personnes vivant avec un handicap au sein de la fonction publique. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, Mariama Sarr, qui prenait part ce 6 décembre, à l’assemblée nationale, à l’examen du projet de budget de son département.



« Sur les 600 recensés par la plateforme de recrutement mise en place, 36 ont été enrôlés », a expliqué le ministre qui répondait à une interpellation du député Aïda Mbodj.



Le ministre a également donné des précisions sur certaines erreurs liées aux numéros d’identification des demandeurs avant de les inviter à mieux faire attention sur les informations qu’ils intègrent dans le système.







Réparti en trois (3) programmes que sont la fonction publique, le renouveau du service public et le pilotage, coordination et gestion administrative, le budget 2022 du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public est projeté à 5 814 606 282 FCFA.