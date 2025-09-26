Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité


Depuis plus d’un an, DOMOU SENEGAL est au service des populations vulnérables au Sénégal notamment à travers ses initiatives à caractère social. Aujourd’hui, l’association intensifie ses efforts dans le cadre d’une action d’urgence face aux inondations sévissant dans plusieurs quartiers de la capitale. Les pluies exceptionnelles des derniers jours ont submergé des zones clés telles que les Parcelles Assainies, Yoff, Cambérène, Patte d’Oie, Thiaroye et Diamaguène. Les inondations ont touché des habitations, perturbé les services de santé (notamment l’hôpital Philippe Maguilen Senghor) et mis à rude épreuve les infrastructures urbaines.

 

Selon l’ANACIM, Dakar a reçu jusqu’à 77 mm de pluie en l’espace d’une journée, ce qui témoigne de l’intensité exceptionnelle du phénomène pluvieux. Des dispositifs de pompage ont permis d’assécher plusieurs espaces critiques, permettant à la vie normale de reprendre rapidement dans certains secteurs.

 

Cependant l’hivernage se poursuivant, les bénévoles de DOMOU SENEGAL sont intervenus dans les quartiers de Tivaouane Peulh et Keur Massar où les eaux stagnantes représentent un obstacle majeur à la circulation, à la santé et à la vie quotidienne des habitants. 

 

Les équipes mobilisées pour poursuivre le pompage, la distribution d’aides et assurer le lien vital entre les populations sinistrées actions de DOMOU SENEGAL. L’association est à pied d’œuvre avec le pompage intensif des eaux stagnantes dans certains points les plus touchés pour éviter la propagation des maladies hydriques (paludisme, diarrhées, insalubrité) et restaurer rapidement l’accès aux habitations. 

 

À Tivaouane Peulh, le 10 et le 11 septembre 2025, c’est plus de 220 m³ d’eau qui ont été évacués (soit 220 000 litres) grâce au pompage et au curage des points critiques. Quant à Keur Massar, environ 2.500.000 L d’eau ont été pompés via l’équivalent de 125 camions citernes (2500 m³), pour les journées du 16, 18 et 19 septembre 2025.

 

Accompagnement communautaire, soutien psychosocial et information sur les risques sanitaires 

 

L’association Domou Sénégal a tenu à coordonner ses actions avec les riverains et les habitants des quartiers ciblés pour sécuriser la zone. La coordination avec les habitants des quartiers a permis d’optimiser l’impact et la portée des interventions. Domou Sénégal, créée il y a un peu plus d’un an, s’est affirmée comme un acteur déterminé du tissu social sénégalais. Leur mission se concentre sur l’accompagnement des populations vulnérables, notamment au niveau social, éducatif, sportif et sanitaire. Ces interventions d’urgence s’inscrivent pleinement dans cet engagement durable.




