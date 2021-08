Inondations à Fass Mbao : Les charrettes comme moyen de transport à raison de 500f par passage.

La banlieue dakaroise "n'a plus soif " après les pluies diluviennes de ces derniers jours.

À Fass Mbao qui fait partie des quartiers les plus impactés par les inondations, les habitants sont dans le désarroi total et ne peuvent plus sortir de chez eux. Les charrettes constituent donc le seul et unique moyen de transport en ces temps si durs.



Les charretiers assurent la traversée des eaux moyennant 500f par personne. Et ceci aussi proche que soit la destination du passager indique un charretier croisé dans les eaux. « On peut embarquer 7 à 8 individus et faire plusieurs navettes par jour... »