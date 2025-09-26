Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés


Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés

Face aux inondations et crues qui touchent plusieurs régions du Sénégal cette année, la Fondation Sonatel a lancé et finalisé son Plan Solidarité en Urgence (SUR). Ce dispositif vise à apporter un appui concret et coordonné aux populations sinistrées, lourdement affectées par les dégâts matériels et les conditions précaires imposées par ces catastrophes récurrentes.

Le Plan SUR 2025 est mis en œuvre en collaboration avec le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), chargé de la prévention des inondations, et la Direction Générale de l’Administration Territoriale (DGAT), responsable de l’organisation des secours. Cette synergie garantit une réponse efficace, adaptée aux besoins des populations et aux réalités locales.

Le soutien de la Fondation Sonatel s’articule autour d’un important lot de dons comprenant :

  • des électropompes de 120 m³ et coffrets électriques pour l’évacuation des eaux,

  • des tenues de pluie pour les équipes de terrain,

  • des denrées alimentaires de première nécessité (riz, mil, huile, sucre, eau…), pour assurer la subsistance des ménages.

  • des kits d’hygiène pour prévenir les risques sanitaires liés aux inondations. 

D'après le communiqué de la Fondation Sonatel, ces apports visent à soulager immédiatement les familles sinistrées tout en renforçant la résilience face aux inondations récurrentes.

Les opérations de distribution ont débuté à Diourbel-Touba, avant de s’étendre à Saint-Louis, Podor, Matam, Tambacounda-Bakel, Kaolack, et s’achèveront à Dakar. Cette stratégie permet de cibler les zones les plus vulnérables et d’assurer une répartition équitable des ressources.

Depuis sa création, la Fondation Sonatel s’impose comme un acteur majeur de la solidarité au Sénégal. En plus de son engagement en faveur des sinistrés, elle intervient dans les domaines de l’éducation, la santé, l’environnement, la solidarité et la cohésion sociale.

Avec le Plan SUR, la Fondation confirme sa volonté d’accompagner les populations dans les moments difficiles, tout en contribuant aux politiques publiques de gestion des risques.







Vendredi 26 Septembre 2025
Dakaractu



