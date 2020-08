Indiscipline et agissements contraires aux intérêts de l’APR : « La commission de discipline doit s'autosaisir sur le cas Bara Ndiaye » (Cheikh Ndiaye, responsable à Grand Yoff)

La commission de discipline de l'Apr doit s’autosaisir du cas de Bara Ndiaye coupable de s’être attaqué à la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) Aminata Touré. C’est l’avis en tout cas de Cheikh Ndiaye, Responsable politique Apr Grand Yoff.

« Quand Bara Ndiaye s'attaque impunément à la Présidente du Cese depuis quelque temps bien avant l'exclusion de Cissé Lo d'ailleurs ou tente de mêler son nom dans un débat de dauphinat qui n'est pas le sien, il y a matière à ce que le conseil de discipline se saisisse de ce cas. Les intérêts de notre parti sont suffisamment menacés et notre image fortement entamée dans un contexte où même l'opposition nous a donné du répit. Bara Ndiaye sait mieux que quiconque qu'on sait se défendre, qu'on sait se battre, nous en avons les ressources humaines et le courage politique mais cet objet n'est pas notre adversaire. Bara Ndiaye dépasse toutes les limites de l'acceptable et mérite d'être fortement recadré par les instances du parti notamment la commission de discipline, seule instance habilitée à statuer sur les comportements déviants », a-t-il fait savoir dans une note qui nous est transmise.



Il a par ailleurs accusé des responsables tapis dans l’ombre, qui « manipulent des individus alimentairement saisissables dans le but satanique de détruire le climat de confiance réciproque entre le Président de la République et sa collaboratrice de premier rang ». Il est donc évident, assure Cheikh Ndiaye, « que pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, nous ne laisserons jamais prospérer de tels agissements et que les ripostes adéquates seront dorénavant apportées ». Il faut siffler « la fin de la récréation pour Bara Ndiaye ou arbitrer un combat qui sera préjudiciable aux intérêts du parti », a-t-il conclu.