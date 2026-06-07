Incubateur de Golf Sud / À l’initiative de l’écrivain Paul Sédar Ndiaye, des jeunes de l’internat ADAMA s’initient à l’écriture créative

À contre-courant de la baisse du niveau de lecture souvent dénoncée dans les établissements scolaires, une vingtaine de collégiens et lycéens ont participé, ce samedi à Golf Sud, à un atelier de palabre littéraire animé par l’écrivain Paul Sédar Ndiaye autour de son ouvrage Téranga, la gestion de l’hospitalité.



Cette rencontre, organisée à l’incubateur de Golf Sud, avait pour objectif de promouvoir la lecture, l’écriture et l’expression orale auprès des jeunes.







Durant plusieurs heures, les participants ont échangé sur les valeurs de la Téranga, symbole du vivre ensemble sénégalais, avant de prendre part à un atelier d’écriture créative. À partir de thèmes libres, les élèves ont rédigé puis présenté leurs productions devant le groupe.



Selon l’auteur, cette démarche vise à redonner aux jeunes le goût des livres, à développer leur confiance en eux et à renforcer leurs compétences linguistiques dans un contexte marqué par l’influence croissante des réseaux sociaux sur les habitudes culturelles.







Le responsable de l’Internat ADAMA et de l’incubateur de Golf Sud, Mandiaye Ndiaye, s’est félicité de la forte implication des participants. Il a souligné que cette initiative a permis aux élèves d’échanger directement avec un écrivain, une expérience rarement accessible à de nombreux jeunes. Il a également salué la qualité des productions présentées et annoncé son intention de pérenniser ce type d’activité au sein de la structure afin d’encourager la créativité et l’apprentissage.







Parmi les bénéficiaires, l’élève Nogaye Sow a décrit une expérience « enrichissante » qui lui a permis d’élargir ses horizons et de renforcer son intérêt pour la lecture. Les organisateurs espèrent désormais voir naître des palabres littéraires régulières initiées par les jeunes eux-mêmes.

