Inclusion sociale et développement économique : Adji Mbergane Kanouté salue la vision du Président Macky Sall

Face au ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, la députée Adji Mbergane Kanouté s'est réjouie de la vision du président Macky Sall pour une justice sociale et un développement économique durable. Ce qui, pour la parlementaire, se traduit par la mise en service des agropoles économiques. "Le président a voulu corriger le déséquilibre territorial à travers les agropoles économiques, pour un Sénégal de tous et pour tous. C'est le lieu de vous féliciter par rapport aux efforts et moyens que vous avez consentis pour le développement économique", s'est félicitée la députée. Par ailleurs, le parlementaire a aussi plaidé pour l'appui au secteur textile avec l'usine de Kaolack qui se trouve dans une situation d'agonie...