Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA


Parmi ses fonctionnalités et missions, il vise la facilitation,  l’identification, l’appropriation par le public et plus généralement, l’adoption généralisée des services de paiement instantané. Il s’agit en effet, de la nouvelle Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI). Un outil de paiement conçu et opéré par la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui a été lancé ce mardi en présence du ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, du ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, du gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou, et d’autres acteurs et représentants d’institutions financières. 

 

En effet, partant du constat lié au manque d’inter-operabilité, d’inclusion financière et d’autres facteurs concordants, la BCEAO s’est inspirée des meilleures pratiques pour concevoir un logotype pour le système de paiement instantané afin de lui conférer une identité visuelle, distinctive et cohérente. 

 

 

L’instantanéité 

 

Cette nouvelle plateforme de paiement instantanée regroupe les banques, les institutions de microfinance, les établissements émetteurs de monnaie électronique et les établissements de paiement, afin que chacun puisse envoyer ou recevoir de l'argent simplement à tout moment. La plateforme repose sur plusieurs principes. D'abord, l'instantanéité, qui est la disponibilité immédiate des fonds pour les bénéficiaires. Ensuite, l'irrévocabilité, avec un paiement validé et défini qui est également un gage de confiance, surtout pour l'entreprise. Ensuite, troisième principe, la sécurité. En effet, la plateforme a été construite sur une sorte de sécurité conforme aux standards les plus élevés pour les systèmes de paiement selon le gouvernement de la BCEAO. D'ailleurs, dans la concession et les choix structurants qui ont été adoptés, la réduction du risque de fraude à deux utilisateurs a été un référent.

 

 

 

Une gratuité jusqu’en 2029

 

Pour cette  les institutions financières atténuées par la Banque centrale, sans distinction, sont éligibles. Les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs, bancaires ou non bancaires. La fluidité, l'expérience est la même et reste la même que le bénéficiaire du compte soit dans votre pays ou dans un autre pays de lieux noirs. Ceci est possible grâce à des exigences minimales de l'expérience utilisateur, harmonisées et auxquelles chaque participant doit se conformer. Un principe important est aussi à noter: c'est la gratuité nationale. En effet, pour les particuliers, cette gratuité au niveau national favorise la préférence électronique au cash. Et cette préférence est la condition d'une explosion des paiements électroniques dans l'Union. Deux mécanismes rendent cette expérience plus au quotidien: L'alias et le droit à un compte interoperable. L'alias est un identifiant de compte choisi par le client afin de recevoir les paiements sans diluer les informations du compte. Ainsi, il sécurise les données personnelles, simplifie la transaction et réduit les risques d'erreurs et de fautes parce que chaque opération doit faire l'objet d'une vérification préalable de l'identité du bénéficiaire. Le second mécanisme, c'est le QR code interoperable. Le QR code de paiement, d'une manière générale, est bien entré dans notre quotidien. Avec Pi, il devient ainsi, interopérable.

Mardi 30 Septembre 2025
Cheikh Sadibou Fall



