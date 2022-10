Inclusion féminine : le programme « Jigeen mooy leer » activé pour pourvoir 50 postes de stage dans le secteur des énergies.

Un nouveau programme de stage dénommé « Jigeen mooy leer » qui ambitionne d’accompagner cinquante (50) jeunes femmes à des postes de stage dans le secteur du pétrole et des énergies, a été lancé ce 26 octobre, à Dakar. Il est initié par le ministère du Pétrole et des Énergies avec l’appui du Millenium Chanllenge Acount-Sénégal (MCA - Sénégal II). Il est destiné à offrir aux jeunes femmes diplômées des opportunités d’insertion dans les différentes structures publiques en charge de la gestion de la politique énergétique. Il donne la possibilité à ces dernières de faire une immersion professionnelle au sein des services et agences rattachés au MPE

afin de se familiariser directement avec le travail dans des domaines tels que les énergies renouvelable, l’installation électrique, l’exploitation de réseaux électriques, la gestion de centrales électriques, le commerce marketing, la logistique, les statistiques, les technologies de l’information et de la communication entre autres. Le programme cible les jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans diplômées dans les filières du secteur de l’énergie, en génie électrique, génie industriel, génie civil, mécanique, électromécanique, etc. Les candidates doivent passer par le portail

pour soumettre leur candidature et ainsi tenter leur chance.