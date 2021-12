Inclusion Sociale : l’handiprenariat au cœur de la nouvelle plateforme Sénégal Artisans du Groupe Sonatel.

Le groupe Sonatel a profité de la 3ème édition de la foire des handipreneurs pour procéder à la date du 22 décembre, au lancement de la plateforme Sénégal Artisans. Une plateforme dédiée aux personnes handicapées dans la vente de leurs produits locaux.



Cette plateforme vise à promouvoir l’handiprenariat et à booster la visibilité des créations de ces handipreneurs .



Ainsi, au delà du caractère d’inclusion, cette application vient appuyer l’autonomisation des personnes handicapées et leur insertion professionnelle.



« Développer et vulgariser le travail des handipreneurs »



La plateforme Sénégal Artisans est un hub E Commerce de bout en bout qui regroupe 200 commerciaux à mobilité réduite. Elle est structuré e de manière à faciliter son utilisation. Le groupe Sonatel vient d’inscrire dans son répertoire d’engagement citoyen un nouveau chapitre d’inclusion sociale qui met l’équité et l’égalité au cœur de l’initiative.



Il est également laissé à l’utilisateur le choix de son service de livraison. Dans la dynamique de simplifier le parcours client, les applications Orange money et Pay Dunya viennent soutenir ces achats.



Rokhaya Solange Ndir, Chef du département RSE et Partenariat à Sonatel confiera au micro de Dakaractu qu'au-delà de l’insertion professionnelle, cette plateforme appuiera l’a utonomisation financière des personnes handicapées.