Incendie criminel à Denver : Ce qu’on sait de la date du rapatriement des dépouilles et du lieu d'inhumation de Djibril Diol et cie.

Plongée depuis 15 jours, dans la tristesse, la famille Diol espère pouvoir finalement faire son deuil, au plus tard la dernière semaine de ce mois. Les dépouilles de Djibril Diol (30 ans) et Adja Diol (23 ans) et leur fille Khadija Diol (1 an), Coumba Diol (25 ans) et sa fille Hawa Bèye ((7 mois), respectivement sœur cadette et nièce du premier nommé sont attendues entre le dimanche et le lundi.



La famille a déjà pris sa décision de procéder aux inhumation, une fois le rapatriement de ces 5 corps effectif. Amadou Tidiane Bèye qui a perdu son épouse (Coumba Diol) et sa fille (Hawa), dans cet incendie mortel survenu le 5 août à Green Valley Ranch à Denver (Usa) a confirmé cette volonté de la famille.



« L’enterrement aura lieu le lundi prochain au cimetière de Yoff. Nous espérons que leurs dépouilles seront rapatriées ce dimanche. Si cela est effectif, nous comptons les acheminer directement au Cimetière (Bakhiya) de Yoff pour leur inhumation. Une information authentifiée par Amadou Alpha Diol, le papa de Mamy, (épouse de Djibril Diol) également disparue dans ce drame qui a déclaré que les corps sont attendus entre le dimanche et le lundi. Joint par téléphone, par Dakaractu, il a fait part de la volonté de la famille Diol d’inhumer Djibril et cie, à Dakar. Nous avons fait ce choix pour ne pas traumatiser nos parents au village (Fouta) », a-t-il déclaré.