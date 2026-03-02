Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts

Quelques heures après l’incendie qui s’est déclaré au marché Sam de Guédiawaye, le préfet du département s’est rendu sur les lieux, accompagné de plusieurs autorités administratives et locales.



Sur place, le décor est marqué par la désolation. Des cantines réduites en cendres, des marchandises calcinées et une forte odeur de brûlé témoignent de la violence du sinistre survenu dans la nuit.



La visite des autorités a permis d’évaluer l’ampleur des pertes et d’échanger avec les victimes. Une évaluation précise des dégâts matériels devrait être effectuée dans les prochaines heures, en vue d’envisager d’éventuelles mesures d’accompagnement.



L’origine de l’incendie n’est pas encore officiellement déterminée. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances du sinistre.

