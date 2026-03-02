Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC

Le dossier relatif à l’arrestation de Pape Cheikh Diallo et Cie continue de susciter de vives réactions, avec des répercussions collatérales dans le paysage médiatique.
Ces derniers jours, certains médias et publications sur les réseaux sociaux ont évoqué l’arrestation supposée d’un journaliste d’une télévision étrangère dans le cadre de l’enquête sur l'arrestation d'homosexuels et transmission de VIH/Sida. Des noms ont circulé sans vérification préalable.
Le correspondant de France 24, Elimane Ndao, a annoncé avoir saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC), relevant de la Direction de la Police judiciaire, ce lundi 2 mars.
Dans une publication sur sa page Facebook, il affirme avoir déposé une plainte contre « au moins quatre personnes formellement identifiées » qu’il accuse d’avoir diffusé « des informations fausses, grossières et graves » ainsi que « des injures infamantes » à son encontre.
« Je suis prêt à y retourner dès demain pour de nouvelles plaintes si des quidams s’aventurent à propager ces rumeurs gratuitement », a-t-il écrit.
