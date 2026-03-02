Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc

En ce mois béni de Ramadan pour les musulmans et de Carême pour les chrétiens, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a posé un acte fort de solidarité en faveur des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. Fidèle à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation », la LONASE a annoncé, dans un communiqué, un soutien financier global de 18 millions de francs CFA.



La somme a été décaissée par le biais de la Fondation Lonase, à raison d’un million de francs CFA pour chacun des 18 compatriotes concernés. Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le Gouvernement sénégalais pour venir en aide aux Sénégalais en difficulté à l’étranger, notamment ceux restés au Maroc malgré eux.



Sous l'impulsion de son Directeur général, Dr Toussaint Manga, la LONASE réaffirme ainsi son engagement à accompagner les Sénégalais en situation de détresse, où qu’ils se trouvent. À travers cette contribution, l’institution confirme son rôle social et sa participation active à l’effort de développement économique et social du pays.



Au-delà du soutien financier, ce don symbolise un élan de fraternité et d’unité nationale en faveur de ces 18 supporters, rappelant que la solidarité demeure une valeur essentielle au cœur de la République.