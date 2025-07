Incendie au lycée Djignabo de Ziguinchor : un acte de vandalisme attribué à des candidats ajournés

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, un acte de vandalisme a secoué le lycée Djignabo de Ziguinchor. Le bureau du surveillant général de l’établissement a été la cible d’un incendie criminel, provoquant des dégâts matériels importants mais sans faire de victimes.



Selon les premières informations recueillies sur place, l’incendie aurait été déclenché volontairement. Des soupçons pèsent sur des candidats récemment ajournés au baccalauréat, qui pourraient avoir agi par frustration ou représailles. Pour l’heure, ces hypothèses restent à confirmer par l’enquête en cours, menée par la police.



Malgré cet incident regrettable, le déroulement de l’examen du baccalauréat n’a pas été perturbé.



Cet acte de vandalisme soulève une nouvelle fois la question de la sécurité dans les établissements scolaires et de la gestion des tensions liées aux résultats d’examen. Les autorités éducatives appellent au calme et à la responsabilité des élèves et de leurs familles, tout en promettant de faire toute la lumière sur cette affaire.