Inauguration du mémorial de Lat Dior : "L’édification de cette statue ne saurait occulter les préoccupations quotidiennes des Thiessois" (Me Habib Vitin).

Le président du mouvement Thiès D'abord a tenu à saluer "l'initiative louable de Monsieur le Maire, Dr Babacar DIOP pour l'érection d'une statue en l'honneur de Lat Dior Diop, notre héros national et symbole de la résistance. "Cet hommage est non seulement un rappel de notre histoire, mais également un acte fort pour ravir la fierté et l'identité culturelle des Thiessois", a-t-il laissé entendre.

Toutefois, il n'a pas manqué de rappeler les urgences relativement aux préoccupations quotidiennes des Thiessois qui, très souvent, tardent à être prises en charge par les autorités étatiques et locales. " Oui, rendre hommage à Lat Dior Ngoné Latyr Diop est un acte noble, mais cela ne doit pas se limiter aux éloges ou à la glorification du passé et laisser de côté pendant ce temps, les véritables problèmes qui affectent la vie des Thiessois", a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : "Si la mémoire du héros de la lutte anticoloniale est saluée, les messages du Maire et du Président de la République semblent déconnectés des préoccupations quotidiennes des habitants. Les défis urgents n’ont pas trouvé malheureusement de réponses concrètes lors de cet évènement". " Si nous voulons vraiment être dignes de son héritage, nous devons nous demander : que faisons-nous aujourd'hui pour prolonger son combat, non pas contre des forces coloniales, mais contre les défis modernes auxquels nous faisons face ? Aller au-delà des éloges, c'est travailler pour : • Une éducation de qualité, qui prépare nos jeunes aux métiers de demain et leur donne les outils pour être des leaders dans un monde en constante évolution. • Une économie locale dynamique, qui valorise les ressources de notre région, soutient les entrepreneurs et crée des emplois durables pour notre jeunesse. • Un cadre de vie digne, où chaque Thiessois bénéficie d'infrastructures modernes, d'un environnement sain, et d'un accès équitable aux services publics". Lat Dior Diop a combattu pour la liberté et la dignité de son peuple. Aujourd'hui, notre combat est différent, mais tout aussi noble. Il s'agit de libérer nos jeunes du poids du chômage, de rendre leur dignité aux familles en difficulté, et de bâtir une Thiès où chacun peut réaliser ses aspirations", a-t-il évoqué.

Revenant sur la relance des chemins de fer, Me Vitin a déclaré " Aujourd'hui, le chemin de fer est dans nos tiroirs, sans aucune avancée concrète[...]. Le chemin de fer, pourrait être un moteur important de l'économie régionale, permettant à Thiès de sortir de sa dépendance économique et d’atteindre un véritable développement. Une relance de ce secteur semble pourtant être une promesse lointaine, bien loin des priorités affichées par les autorités territoriales". Maître VITIN a également fustigé le manque d’infrastructures de formation professionnelle dans la ville, pointant une situation désastreuse pour les jeunes qui, malgré leur ambition, sont privés des moyens nécessaires pour se qualifier et contribuer activement à la croissance de la région. "Nos jeunes talents se heurtent à des murs, faute de structures de formation adaptées", a-t-il souligné, rappelant que " l'inaction des autorités sur ce point est un véritable gâchis.