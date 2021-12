Inauguration du commissariat de Rufisque-Est : les délégués de quartier listent leurs priorités.

Après leur mémorandum de 2016 et les incessants plaidoyers à l'endroit des autorités, les habitants du quartier Colobane Gouye Mouride et ceux de la commune de Rufisque-Est en général, semblent respirer un nouvel air de quiétude. En effet, la commune de Rufisque-Est a réceptionné ce mardi 14 décembre 2021, son nouveau commissariat d'arrondissement.



Dans ce nouveau poste de police, il est important pour le président du collectif des délégués de quartier de Colobane Gouye Mouride d'édifier un bureau des passeports pour enfin débarrasser la population du fardeau du déplacement vers les autres communes à la recherche de ce papier.



Ensuite, poursuit Pape Konaté, il est aussi nécessaire de doter des moyens logistiques nécessaires, les officiers de ce nouveau commissariat de police afin d'une bonne exécution de leur mission qui est celle d'assurer la sécurité et le maintien de la paix dans cette localité de 40 000 âmes.