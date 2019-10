Inauguration de KFC Dakar : Un restaurant exclusivement dirigé par des femmes

Le restaurant KFC a ouvert ses portes à Dakar ce vendredi 04 octobre. Le 1er en Afrique, implanté au Sénégal et qui entre dans l’histoire de la gastronomie et de l’économie du pays. KFC a obtenu son billet d’entrée par Anta Babacar Ngom, la directrice générale de la SEDIMA, une entreprise qui a fait ses preuves dans l’industrie avicole national et international. D’ailleurs ce partenariat entre les deux structures, qui garantit d’avance un avenir meilleur pour l’économie du pays commence déjà à porter ses fruits. Plus de 60 jeunes femmes y travaillent. Pour ce 1er concept, Anta Babacar Ngom, partenaire et représentante de KFC Sénégal, compte valoriser les femmes Sénégalaises en leur insufflant dynamisme et initiative. C’est pour cette raison que le 1er restaurant est particulièrement gérée par un personnel entièrement féminin. Une innovation première du genre en Afrique d’où le nom « first lady’s store ». Le bras droit de KFC au Sénégal précise qu’elle n’en restera pas là. Une chaîne sera installée petit à petit. D’ailleurs le second restaurant est pour bientôt et va viser à contribuer au renforcement de l’inclusion sociale en réservant au maximum 40% des emplois à des personnes à mobilité réduite.