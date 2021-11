Impacts du changement climatique sur la sécurité en Afrique : Un groupe de travail régional s'est réuni à Dakar...

Un groupe de travail régional sur les liens entre le changement climatique et la sécurité en Afrique s'est tenu ce mercredi, à Dakar sous la houlette du FES, SIPRI et NUPI. En collaboration avec l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne, il s'agit entre autres, de faire le diagnostic de la situation avec le concours des acteurs de la société civile, les chercheurs et experts en sécurité climatique. La finalité étant d'instaurer des dialogues régionaux et de produire des évaluations et documents à même d'inciter les États à prendre sérieusement en compte ces questions...