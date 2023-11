Immigration irrégulière, problématique de la pêche au Sénégal : Le panorama critique de PDF et les solutions préconisées

Dans un contexte particulièrement marquée par la recrudescence du phénomène « Barça ou Barsakh » (atteindre l’eldorado ou périr…), l’urgence est de trouver rapidement une issue pour limiter les dégâts. Aujourd’hui, « l’océan est devenu le cimetière de milliers de jeunes ». Quelles sont les causes d’un tel phénomène qui ne faiblit pas? C’est la question que s’est également posé, le leader des « Serviteurs », Pape Djibril Fall.





En effet, le candidat à la candidature à l’élection présidentielle de 2024 a fait un diagnostic sans complaisance du phénomène après avoir regretté le bilan macabre qui ne cesse d’augmenter.







C’est d’abord « un silence coupable » de la part de l’État du Sénégal que le parlementaire a dénoncé dans cette vidéo où il parle à la fois de l’immigration et des difficultés rencontrées par les pêcheurs. D’ailleurs, dira PDF, de « ce silence coupable », découle « l’incapacité » de l’autorité à résoudre des difficultés dans le secteur de la pêche, notamment avec les licences de pêche. « Le premier échec est lié à cette faiblesse dans la résolution des accords de pêche. Ces accords qui ne font non seulement, pas l’affaire des acteurs du secteur, mais aussi celle des sénégalais qui sont des consommateurs finaux et qui désirent au moins bénéficier des ressources qui se trouvent sous leurs terres », a regretté Pape Djibril Fall, soulignant dans la foulée, le « mépris et l’indifférence » face aux revendications des acteurs.





Aussi, « l’obtention de bateaux de pêche, de matériel et de moteurs, sont autant de difficultés auxquelles ces pêcheurs sont confrontés, » dira Pape Djibril Fall. Pour les flots qui viennent en permanence au Sénégal laissant en rade le pêche artisanale, le président des « Serviteurs » propose de faire l’inventaire qu’il a même, en tant que candidat, inséré dans son programme.











En parlant du secteur de la pêche et expliquant les causes de l'émigration clandestine, Pape Djibril Fall envisage des solutions qui mettent à l’aise le pêcheur dans son environnement et le renforce pour qu’il ne puisse envier « un pêcheur marseillais ou encore du Havre. Le candidat déclaré invite les autorités, pour les quelques mois qui leur restent à la tête de l’État, à répondre favorablement aux préoccupations de ces acteurs et de limiter cette vague déferlante de jeunes à la quête d'une vie meilleure en leur donnant de l’espoir sur leur terre.







Pour terminer, Pape Djibril Fall invite les sénégalais à porter leur choix sur le programme des « Serviteurs » qui prend sérieusement en compte la problématique de la pêche et de l’emploi des jeunes.