Immigration irrégulière : Le ministre assiste au rapatriement de 150 migrants dont 3 femmes et 4 mineurs

Ils sont de nationalité sénégalaise, Gambienne et guinéenne à être arraisonnés au large des côtes mauritaniennes et embarqués pour un retour à Dakar. C’est ce soir aux environs de 22h que les équipes de la police, la gendarmerie et de la marine nationale ont fait descendre à la base navale à Dakar, 150 jeunes dont 4 mineurs et 3 femmes.



Le constat a été amer. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome, qui était présent à l’accueil, a laissé parler son émotion...