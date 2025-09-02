Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 »

L’objectif de l’atelier d'alignement du plan d'action opérationnel de la Stratégie nationale de Lutte contre la Migration irrégulière à la vision Sénégal 2050, est d’élaborer le plan d’actions opérationnel de la stratégie nationale de lutte contre l’immigration irrégulière. Une stratégie qui a été validée depuis 2023, mais qui doit être réajustée avec la vision 2050 initiée par les nouvelles autorités. Selon le Dr Modou Diagne qui a rappelé que « la prévention, la répression, la gestion des frontières, la surveillance, la protection et la réintégration des migrants, sont les grands axes de ce nouveau plan d’action, l’implication de toutes les parties prenantes est nécessaire pour aboutir à des résultats.







Selon le Secrétaire permanent du Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI) aussi, lors de son discours de ce matin devant les agents impliqués dans le cadre de la lutte contre ce phénomène persistant, des chiffres ont été stabilisés au terme du 1er semestre de 2025 : il s’agit de « 1.946 migrants qui ont été interpellés dont plus de 1.000, des étrangers, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies ». Le Dr Modou Diagne, contrôleur général de police espère qu’au terme des deux jours d’échanges sur le phénomène de l’immigration irrégulière, des solutions appropriées seront dégagées afin de les arrimer au nouveau référentiel du nouveau régime.

