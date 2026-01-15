Immersion au cœur des nouvelles habitudes de transport des Sénégalais

Au moment de dresser le bilan de l’année 2025, le groupe technologique mondial Yango Group porte un regard approfondi sur les dynamiques qui ont façonné la mobilité au Sénégal. Les données collectées entre décembre 2024 et décembre 2025 révèlent bien plus que de simples statistiques de transport ; elles offrent un miroir fidèle du quotidien des Sénégalais et de l'évolution de leurs modes de vie. Sans surprise, la capitale demeure le cœur battant de cette activité, concentrant la vaste majorité des trajets réalisés sur la SuperApp.



Dans ce contexte urbain dense, les utilisateurs ont privilégié avant tout l’accessibilité, faisant du tarif Éco l’option la plus utilisée pour les déplacements quotidiens. Cette quête constante d’équilibre entre coût, confort et fiabilité se reflète jusque dans le choix du véhicule, puisque la Peugeot 308 s’est imposée comme le modèle le plus réservé de l’année, apprécié pour sa maniabilité et sa parfaite adaptation aux contraintes de la circulation dakaroise.



L’intégration de la plateforme dans la routine des habitants atteint des niveaux d’engagement remarquables, comme en témoigne le record du passager le plus actif de l’année avec 1 328 trajets effectués, illustrant une dépendance positive aux solutions de mobilité connectées. Qu’il s’agisse de trajets courts ou de déplacements plus longs, notamment vers l’aéroport international Blaise Diagne, ces usages confirme la diversité des besoins de mobilité.



Cette mutation des pratiques s’étend également aux services de livraison et de déménagement, qui mettent en lumière de nouvelles habitudes de consommation. Le succès du burger complet de chez Wonderful, plat le plus commandé de l’année, symbolise parfaitement cette transition vers un rythme de vie plus rapide et urbain, où la praticité devient un critère de choix essentiel.



Au-delà de la consommation, ces flux de données dessinent une cartographie concrète des centres d’attractivité de la presqu’île. Les déplacements se cristallisent autour de pôles névralgiques tels que Dakar Ouest Foire, les Almadies, Yoff, Mermoz-Sacré-Cœur ou encore le C.I.C.E.S, révélant une mobilité intense entre les quartiers résidentiels, les zones d’activités économiques et les espaces de loisirs.



Pour Aïcha Niang, Directrice Pays de Yango au Sénégal, « ces données illustrent la manière dont Yango s’est intégré au quotidien des populations au Sénégal. L’objectif étant de proposer des solutions technologiques simples, accessibles et fiables, adaptées aux réalités locales et aux besoins réels des utilisateurs à travers le pays ».



Après son déploiement réussi à Mbour et Thiès en 2025, le groupe intensifie ses investissements pour démocratiser une mobilité efficace et fiable.

