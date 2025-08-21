Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat »

Chaque jour, plusieurs camions viennent y décharger des tonnes de marchandises. Mais derrière le mur du stade Alassane Djigo, l’espace réservé à ces gros porteurs est dans un état critique. Entre ordures abandonnées, restes alimentaires, paniers usés, pneus éparpillés et eaux stagnantes, le décor est difficile à supporter.



Dans ce cadre insalubre, chauffeurs et vendeurs partagent le même constat : « Pendant l’hivernage, c’est sale et ça nous fait perdre des clients ». Selon eux, beaucoup de consommateurs préfèrent éviter le marché en cette période, invoquant les mauvaises odeurs, la boue et les difficultés de circulation. « En saison sèche, nous vendons plus, car les clients se déplacent facilement. Mais avec les pluies, certains nous appellent pour dire qu’ils ne viendront pas », confie un commerçant.



Au-delà de la saleté, c’est tout un pan de l’économie locale qui se trouve fragilisé par l’absence de solutions durables face aux problèmes d’assainissement et de gestion des déchets.

