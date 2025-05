Imam Cheikh T. Ndao au « Contre-Dialogue » : « L’actuel régime est indifférent au combat contre l’homosexualité »

Lors de sa prise de parole ce mercredi, dans le cadre du « Contre-Dialogue » avec des acteurs politiques et des mouvements citoyens, l'Imam Cheikh Tidiane Ndao a souligné que les imams et chefs religieux avaient une mission primordiale pour le développement socioculturel et éducatif du Sénégal. Il a toutefois constaté et regretté que certains porte-voix, généralement des religieux, se trouvent aujourd'hui dans une position qui « n’honore pas notre pays ».



« Ils ont combattu farouchement l’ancien président Macky Sall alors que l’actuel régime fait pire. C’est de l’hypocrisie. Je les appelle à avoir la même posture en luttant contre l’homosexualité », a-t-il dénoncé.



Sur le sujet de l'homosexualité, l'Imam Ndao a réitéré sa position : « Nous l’avons constaté : les personnes LGBT défilent comme elles veulent sur le territoire sénégalais parce que les dirigeants ont estimé qu’elles sont tolérées dans ce pays. Ils devaient aussi tolérer toutes ces personnes qui se portent volontaires pour critiquer et dénoncer l’homosexualité. Ces autorités ne doivent pas chercher à effacer ces gens qui veulent effacer l’homosexualité au Sénégal », a ajouté l’Imam, qui n'a pas manqué d'égratigner les nouveaux dirigeants : « Quand les gens vous nomment "Moujadid" ou bien "Kù selleu Ki", il faut bien mériter ces appellations en œuvrant pour la "Sunnah". J’ai été diabolisé et traité de tous les noms alors que je combattais simplement ce qui gangrène notre société aujourd’hui. Mais notre engagement est plus que jamais affirmé face à ce fléau que le régime actuel affronte avec passivité et indifférence », a-t-il conclu.