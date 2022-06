Ilimane Ndiaye, sur le poids de la sélection nationale… : « Je n’ai jamais de pression… »

C’est un Ilimane Ndiaye très confiant et enthousiaste qui a livré ses premières impressions depuis sa convocation avec l’équipe nationale A du Sénégal.



Entre la grosse entente du public sénégalais, le poids de la sélection nationale et la concurrence, le nouveau chouchou des sénégalais s’est prononcé…



Sur la chaîne YouTube de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), le milieu offensif qui rêvait secrètement de ce coup de fil du sélectionneur, Aliou Cissé, a avoué qu’il ne s’attendait pas forcément à ce que cette convocation arrive si tôt. « J’étais avec mon père quand le coach m’a appelé, j’étais tellement content… »



Le joueur de Sheffield United ajoute que l’ambiance qui règne au sein de la tanière est bon enfant, exactement comme il l’imaginait, vu de l’extérieur. « Ils m’ont très bien accueilli », reconnaît-il.



S’agissant de la pression qui gravite autour de l’équipe nationale du Sénégal, il reste serein : « En parlant de pression, je n’ai jamais de pression. Je pense qu’ils (les Lions) ont déjà gagné la coupe d’Afrique, en les rejoignant en tant que champions d’Afrique, je vais essayer de donner un coup de boost pour essayer d’aller atteindre de nouveaux titres comme la coupe du monde… »



Un renfort de taille pour les Lions qui auront besoin de la percussion d’Ilimane pour prendre à revers plus efficacement les défenses adverses lors des éliminatoires de la CAN 2023 (Sénégal vs Bénin le 4, Sénégal vs Rwanda le 7 juin à Dakar)



À ce propos, il pense pouvoir s’adapter assez rapidement au football africain. « Je pense que le jeu sera rapide et physique, mais je suis habitué à cela je pense qu’il y aura pas de différence… »



Enfin, le jeune prodige de la Championship compte apporter sa touche si l’occasion se présente : « Je ne pense pas à la concurrence, on est venu ici en équipe, et chaque fois qu'on nous donne une opportunité, on va se donner à fond… Pour moi ce n’est pas une question de concurrence, mais plutôt de se donner à fond à chaque fois qu’on a l’opportunité… »



Le nouveau numéro « 12 » des Lions pourrait peut-être entrer en cours de partie le samedi 4 juin contre le Bénin, au stade Abdoulaye Wade, devant son public. « Ce sera un match intense. Le Sénégal est l’équipe à battre… »