« Il faut une exigence citoyenne forte pour ne pas élire n’importe qui à l’Assemblée nationale » (Marième Soda Ndiaye, députée)

C'est avec le cœur meurtri par cette affaire dans laquelle sont cités deux de ses collègues, que la plus jeune parlementaire de l’Assemblée nationale s'est prononcée sur la question.



« Nous savons que cette affaire est difficile pour les mis en cause, comme pour nous également, leurs collègues. Mais nous espérons que la lumière sera faite et que la vérité finira par triompher », dira Marième Soda Ndiaye qui est par ailleurs, membre du comité ad hoc chargé d’auditionner les deux députés.



Invité du numéro de l’Entretien de cette semaine sur Dakaractu, MSN pense qu’il y a néanmoins des enseignements à tirer au vu des nombreuses critiques formulées envers la qualité du personnel politique envoyé à l’Assemblée...