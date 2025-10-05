Il faut stopper net ces scandaleuses prises d’otages prolifiques !!!! ( Par Abdou Mbow )

Je condamne avec la dernière énergie cette tentative d’acharnement sur notre camarade Pap Malick Ndour dont le seul tort est de montrer chaque fois qu’il s’exprime, l’incompétence de ce régime en place. Le seul motif de cette interdiction de voyager réside encore une fois dans une vaine tentative de vouloir effacer une voix audible.



Messieurs du pouvoir actuel, sachez bien que vous ne pouvez pas nous faire taire. Nous avons l’impression que vous n’avez pas tiré les enseignements de la jurisprudence rendue par la Cour Suprême sur l’affaire Mansour Faye.



Même si ce n’est pas du droit, le bon sens voudrait que l’on notifie à une personne qui est sur le coup d’une enquête judiciaire qu’il lui était interdit de sortir du territoire sénégalais pour lui éviter cette énorme perte de temps et d’argent.



Vous devez savoir que vos multiples intimidations ne pourront pas passer et sont vouées à un échec judiciaire cuisant et honteux pour vous, pour la simple et bonne raison que le Sénégal est un état de droit.



Je soutiens de toutes mes forces Pape Malick Ndour victime de ce qui n’est qu’un enlèvement assorti d’une tentative manifeste d’humiliation, que j’attribue à une « manipulation politique » visant à faire taire la voix de leurs contradicteurs.



Le fait de vouloir intimider les gens ne pourra pas masquer votre incompétence chronique. Le seul combat qui vaille c’est de régler le problème des sénégalais et sortir le pays du coma économique profond dans lequel votre amateurisme l’a plongé.



A défaut de prendre en charge les préoccupations des citoyens Sénégalais, les amateurs au pouvoir croient que c'est en envoyant leurs opposants en prison qu'ils assureront leur réélection en 2029, mais le réveil risque d'être amer pour eux. Vous ne leurrez plus personne !!



Fait à Dakar, le 05 octobre 2025



Abdou Mbow

Député Ancien Président du Groupe Parlementaire BBY