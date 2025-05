« Il faut certes parler politique, mais surtout un "Soft Power" pour faire du Sénégal une merveille sur terre » (Cheikh Alassane Sène)

Prenant part au dialogue ce matin, Cheikh Alassane Sène a rappelé la pertinence de se réunir autour de la table pour discuter. « La Première Guerre mondiale (14-18) a été réglée autour de la table de dialogue, de même que la Seconde Guerre mondiale (39-45). Tous les pays qui ont connu un développement considérable et bâti leurs économies ont commencé par s'asseoir autour d'une table pour régler leurs problèmes. »



Il était donc important pour l'actuel régime de poser ces premiers jalons, a-t-il rappelé, proposant un concept de "Soft Power" pour faire du Sénégal « une merveille sur terre en entrant dans le concert des nations les plus épanouies au monde. »



En effet, ce qu'il faut privilégier, c'est de projeter sa vision vers une économie qui s'impose, et selon Cheikh Alassane Sène, « les atouts existent bel et bien au Sénégal. »