“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine


“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine
“Après le sommet en Alaska, Trump pensait pouvoir conclure un accord avec Poutine pour mettre fin à la guerre. Mais il constate aujourd’hui que Poutine l’a roulé dans la farine et il est fou de rage.” L’ancien colonel Roger Housen décrypte le revirement de Trump: “Pour repousser les Russes, les Américains devront intervenir militairement.”

Alors que Trump affirmait il y a peu que l’Ukraine devait céder définitivement les territoires occupés, il annonce désormais sur Truth Social que Kiev peut reconquérir ces zones avec l’aide de l’Union européenne et de l’OTAN. D’où vient ce brusque retournement?

“Cela prouve avant tout que Trump est totalement imprévisible. Demain, ou même dans quelques heures, il peut dire quelque chose de complètement différent. Mais il est vrai aussi que la situation a profondément changé par rapport à la mi-août, quand Trump avait reçu Poutine en Alaska avec beaucoup d’égards.”
 

“Plusieurs éléments ont fini par peser sur Trump. Premièrement, les frappes ukrainiennes en profondeur contre les raffineries, les dépôts de pétrole et les ports russes ont bel et bien un impact négatif sur l’économie russe et sur la vie quotidienne de “l’Ivan moyen”. De plus, la Russie souffre des paquets de sanctions, surtout européennes, ce qui, combiné, fait vaciller sa principale source de revenus. Au début de la guerre, le trésor de guerre russe comptait 600 milliards de dollars ; il n’en reste plus qu’environ 100 milliards aujourd’hui.”

“Trump a également compris que la brèche ouverte par les Russes il y a un mois et demi près de Pokrovsk a été comblée par les forces ukrainiennes. La ligne de front a été rétablie à son niveau d’il y a un mois, et même la petite incursion russe dans la région de Soumy a été repoussée.”

 

Les incursions russes, par des drones au-dessus de la Pologne et des avions de chasse dans l’espace aérien estonien, ont-elles contribué à ce changement de cap?

“Le président polonais Karol Nawrocki s’est rendu il y a quelques jours à la Maison-Blanche et a clairement fait comprendre à Trump que ces incidents rendent la guerre tangible pour les alliés des États-Unis. La Pologne a les faveurs de Trump, car elle consacre 4,6 % de son PIB à la défense et achète massivement des armes américaines. Un “bon” allié qui affirme que la situation devient critique a certainement pesé dans le revirement du président américain.”

 

Interrogé sur la possibilité d’abattre des avions russes violant l’espace aérien d’un pays de l’OTAN, Trump a répondu positivement. Mais il a esquivé la question de savoir si les États-Unis apporteraient leur soutien: “Cela dépend des circonstances”, a-t-il dit. Que faut-il comprendre?

“Que cela n’arrivera pas. Les États-Unis n’apporteront aucun soutien dans un tel cas, et le Kremlin l’a entendu. Trump dit certes que les Russes peuvent être repoussés en Ukraine avec l’aide de l’UE et de l’OTAN, mais seuls un très grand nombre de soldats européens au sol peuvent affronter les 750.000 militaires russes présents en Ukraine.”

“Sans le soutien massif des États-Unis – sous forme d’armes à longue portée, de renseignements, d’avions ravitailleurs, de moyens de guerre électronique, de munitions, etc. – les Européens n’en sont pas capables. Actuellement, environ 350.000 soldats européens pourraient être mobilisés. Ces forces, avec 600.000 Ukrainiens, devraient pouvoir retenir les Russes. Mais pour envisager une offensive, il faut un rapport de force de trois contre un. ”

 

“De plus, dans les capitales européennes, l’enthousiasme pour l’envoi de troupes au sol reste fort faible: l’Italie et l’Espagne s’y opposent, même Berlin et Varsovie hésitent. Donc ces 350.000 soldats européens n’arriveront jamais. Seule une mobilisation totale des Américains – avec les 300.000 militaires prévus dans leurs plans de défense de l’OTAN, ainsi que leurs porte-avions, leurs bombardiers, leurs sous-marins, leurs drones, les moyens de guerre électronique, et tout le reste – pourrait donner une chance de succès au ballon d’essai que Trump lance aujourd’hui.”

En février, Trump s’était disputé avec Zelensky dans le Bureau ovale, le mois dernier il a déroulé le tapis rouge pour Poutine en Alaska, ensuite les dirigeants occidentaux se sont agenouillés devant lui, et maintenant il embrasse soudainement la cause ukrainienne. Est-il tellement en colère contre Poutine parce qu’il craint de se voir privé d’un prix Nobel de la paix?

“Cela joue certainement. Trump se sent humilié par Poutine. Après l’Alaska, il pensait pouvoir conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Mais un mois et demi plus tard, il constate qu’il s’est fait berner par Poutine, et ça, il ne le supporte pas, il est furieux. Ajoutez à cela la situation économique en Russie et l’évolution sur le champ de bataille, et cette combinaison a provoqué le déclic chez Trump.”

La parade militaire organisée début septembre à Pékin, où Poutine posait aux côtés de Xi Jinping et Kim Jong-un, a-t-elle aussi démontré à Trump que le président russe choisira toujours la Chine ?

“L’été dernier, des signaux venus de Washington laissaient penser qu’un des axes de la politique étrangère de Trump serait d’essayer de semer une brouille entre Pékin et Moscou. Mais la parade militaire chinoise a démontré que le lien entre la Chine et la Russie est plus fort que jamais, et que Washington n’a aucun moyen de s’y insérer. C’est à ce moment-là que l’idée s’est imposée à Washington de miser plutôt sur une bonne coopération avec les Européens. Néanmoins, pour les Américains, la Chine reste l’ennemi principal et concentre l’essentiel de leurs efforts diplomatiques. La guerre en Ukraine n’est pour Trump qu’un théâtre secondaire.”

Selon Zelensky, les États-Unis pousseront la Russie vers la paix et le virage de Trump changera la donne comme seul Trump en est capable. Mais celui-ci s’est contenté d’affirmer que les États-Unis continueraient à vendre des armes à l’Ukraine, sans dire un mot sur d’éventuelles sanctions contre la Russie. Beaucoup de bruit pour rien?

“C’est exactement ce que je veux dire. Si Trump avait annoncé des sanctions secondaires sévères contre les pays commerçant avec la Russie et un renforcement du soutien militaire américain à l’Ukraine, je croirais qu’il est sérieux. Trump a les moyens de faire souffrir la Russie, mais il ne les utilise pas. Il détient le levier, mais ne s’en sert pas. Cela reste de la rhétorique: il n’accompagne pas ses paroles d’actes. Il est furieux contre Poutine, mais il ne montre pas les crocs.”

 
 
 
 
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère)

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère) - 24/09/2025

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives - 24/09/2025

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours - 24/09/2025

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans

L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans - 24/09/2025

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël - 24/09/2025

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire - 24/09/2025

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville - 24/09/2025

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

RSS Syndication