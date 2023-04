Idrissa Seck : « Les ministres du parti Rewmi vont déposer leur démission du gouvernement dès lundi »

Face à la presse ce samedi, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2024. Il a aussi annoncé sa démission du CESE et de la coalition BBY. Mieux, Idrissa Seck a annoncé la démission de ses ministres du gouvernement à sa savoir le ministre des Sports Yankhoba Diattara et de Aly Saleh Diop de l’élevage. Idrissa Seck de dire « je leur ai laissé le choix et ils ont décidé de quitter leurs postes »