Ibrahima Fall, président du groupe des élus de Bby de la ville de Dakar : « Nous appelons l’État à prendre ses responsabilités… On ne va pas être des spectateurs! »

Le président du groupe des conseillers de Bby de Dakar à la mairie de ville de Dakar, à la suite du ministre Diouf Sarr et de Bamba Fall, a rappelé le décret qui interdit certaines nominations du maire, a fortiori le maire de Dakar.



« Le maire de Dakar a encore fait son sport favori qui est l’affabulation, le mensonge. Nous lui demandons de se conformer aux règlements des collectivités territoriales et de revenir à la raison. Il n’est pas prévu dans le décret de 2020, les postes de conseillers qu’il a nommés », souligne le conseiller.



« Nous demandons au maire d’arrêter ses vociférations, de respecter les lois de ce pays. Il y a des dérives notoires et demandons l’État de contrôler ce qui se passe à la ville de Dakar et de tirer toutes les conséquences qui en découlent... »