ITV-Mbaye Sarr, PDG Groupe Senecartours: « Le transport au Sénégal n’a même pas atteint 25% de sa vitesse de croisière »

Le secteur du transport au Sénégal ne semble pas être un long fleuve tranquille pour plusieurs acteurs notamment le président directeur général du groupe SENECARTOURS, Mbaye Sarr. Entre tracasseries, mauvaise qualité des routes et comportements des chauffeurs, Mbaye Sarr estime que le Sénégal est loin de voir le bout du tunnel. « Avec un parc automobile vétuste, des acteurs qui ne respectent pas les règles du code de la route et tant d’autres difficultés dans le secteur, nous pouvons dire que le secteur du transport est dans un profond malaise. Il n’a même pas atteint les 25% de réussite » a déclaré le patron de Senecartours qui s’est notamment distingué dans le secteur de la location de voiture et du tourisme. C’est à l’occasion du « Sargal » (hommage) qui lui est rendu à Nguene Sarr dans la commune d’arrondissement de Sakal, que Mbaye Sarr a accordé une interview à la presse pour faire le diagnostic du secteur du transport et en même temps, porter un message à l’endroit de la jeunesse sénégalaise.







Cheikh S. FALL