IPRES : Les retraités de l'année 2021 honorés, la promotion de 2019-2020 également décorée par le PCA, Racine Sy...

Les pensionnaires de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) ont été honorés en ce jeudi après-midi au King Fahd Palace. Cadre choisi par le président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Racine Sy pour y dérouler une cérémonie honorifique dédiée aux retraités de l'année civile 2021.



À l'occasion, après une trêve de deux ans imposée par la pandémie, les retraités de l'année 2019 et 2020 ont aussi été décorés par l'IPRES (médailles argent, or, vermeille et grand or...), devant leurs collègues et familles.



Le PCA profitera de la cérémonie pour réitérer sa volonté de maintenir l'IPRES dans la dynamique de modernisation enclenchée depuis son avènement en 2006. Des félicitations ont été adressés aux récipiendaires pour les bons et loyaux services rendus durant ces dernières décennies.



C'est en présence d'Amadou Lamine Dieng, le Directeur Général de l'IPRES qu'il a procédé à quelques décorations...