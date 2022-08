INONDATIONS À TOUBA - Le bassin de Darou Rahmane a déjà atteint ses limites

Touba vit présentement des moments compliqués à cause des inondations. Le désarroi des populations a atteint son paroxysme. Plusieurs quartiers sont en effet touchés et l’eau a fini de couper des routes comme celle qui va de Mbacké à Touba à hauteur de la mairie. À Ndamatou, des maisons sont englouties tout comme à Darou Marnane, Madyana etc… Le plus affolant c’est que le bassin de Darou Rahmane est déjà débordé. Sur les images que Dakaractu - Touba vous propose, vous pouvez remarquer que la porte du bassin a cédé face à la pression des eaux. La route qui le jouxte est carrément coupée.

L’État a dépêché son ministre de l’intérieur, mais il ressort de son discours une certaine incapacité à résoudre le problème. Touba semble consciente qu’il ne lui reste qu’à tendre ses mains au ciel pour lui demander de ne pas trop ouvrir ses vannes d’ici le magal...