INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées

En réponse aux critiques acerbes des populations de Touba qui ont , en un moment donné , penser que l’État avait démissionné face à leurs difficultés liées aux inondations, une réunion d’urgence a été déroulée à Dakar sous la houlette du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Face à la situation sanitaire jugée critique , le gouvernement du Sénégal a clairement décidé de, désormais , passer à l’action. Un plan d’urgence multisectoriel a été, en effet , lancé pour répondre aux défis d’assainissement et d’hygiène publique dans la ville sainte de Touba.



Avec plus de 13 milliards FCFA mobilisés, l’État affiche sa volonté de rompre avec l’inaction présumée . Ce plan d’envergure réunit les efforts conjoints des collectivités locales, autorités religieuses, et agences nationales telles que Onas, Omvs, Omvg, Sones, Sde, Adm, entre autres.



Un dispositif sera incessamment déployé ( 100 camions de vidange pour désengorger les zones critiques, 1 000 agents mobilisés pour les opérations de terrain, 100 000 kits d’hygiène à distribuer aux populations, 1 000 stations de lavage des mains installées dans les lieux publics, 1 000 tonnes de savon et d’eau de javel pour renforcer la propreté, des campagnes de sensibilisation intensifiées dans les quartiers et lieux de culte).



Ce plan d’urgence ne se limite pas à des mesures techniques. Le communiqué précise qu’il incarne une « volonté politique forte, une mobilisation citoyenne, et une synergie institutionnelle pour garantir un environnement sain à Touba ». Le gouvernement appelle , dans la foulée , à la *

responsabilité collective pour faire de cette opération un tournant décisif dans la gestion sanitaire de la ville.



Ce dispositif viendra , finalement, à l’Association Touba Ca Kanam , qui n’a , en aucun moment , arrêté ses activités de pompage des eaux pluviales , son plan de recasement des sinistres et sa solidarité agissant envers les nécessiteux.